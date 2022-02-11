養殖戶群毆偷電纜鴛鴦盜致1死1重傷 6人被起訴

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東九如鄉去年發生廖姓夫婦偷竊養殖池電纜被養殖戶圍毆事件，造成廖姓男子死亡、廖妻重傷，屏東地檢署今天偵結，將養殖戶陳姓父子及李姓兄弟等6人依傷害致死等罪起訴。

屏東地檢署起訴書指出，陳姓父親、李姓兄弟與堂兄都是LINE通訊軟體「抓贓衝鋒隊」群組成員，平日以養蝦、抓蝦為業，去年7月22日凌晨，陳姓父親手機收到位於九如鄉堤防外產業道路蝦池的斷電警示，於是通知群組的人趕至蝦池現場。

起訴書指出，一群人包括沒在群組裡的陳姓兒子等約8人，到達現場後，發現廖姓夫妻駕駛小貨車要離開現場，於是阻擋離去，並且分持棍棒毆打廖姓夫妻後離去，廖妻以手機報案，廖男送醫到院前死亡，廖妻則多處骨折、撕裂傷。

屏檢今天偵結，陳姓父子、李姓兄弟與李姓堂兄，還有1名莊姓男子，被依傷害致死、毀損及強制等罪起訴，另2名涉案的人不起訴。

檢方認為，被告都是養蝦業者，雖都曾被不法之徒竊取電纜，造成重大損失，但不應擅自動用私刑，以暴力解決糾紛。（編輯：郭諭儒）1110211