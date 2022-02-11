疑經營糾紛引殺機 通訊行店長遭聯手圍毆致死

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新北市中和區莒光路一處通訊行11日發生命案，店長鍾姓男子疑與前店長有經營糾紛，遭多人聯手毆打致死，警方已鎖定嫌疑人追緝。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年2月11日

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市中和區通訊行店長鍾姓男子今天渾身重傷，在陳姓男店員協助下送醫急救仍不治。警方深入調查後，突破陳男心防，坦承一夥人因糾紛圍毆死者；警方鎖定嫌疑人追緝。

新北市警察局中和警分局偵查隊長陳冠宇表示，上午10時許接獲板橋亞東醫院通報有民眾死亡案，經轄區派出所及鑑識人員到場勘驗，發現死者身體有多處瘀傷，懷疑死因並不單純。

陳冠宇指出，下午2時將發現死者受傷的陳男帶回調查經過。陳男起初堅稱不清楚死者受傷過程，是到通訊行時，發現死者坐在店內且受傷，才協助送醫。

不過，警方調閱周邊監視器，發現案情不單純，陳男所陳述有多處疑點，經警方提供相關證據戳破謊言並突破心防，陳男才供稱與前店長等多人聯手毆打死者，但過程未預料出重手，導致鍾男重傷死亡。

根據警方調查，死者鍾男在中和區莒光路通訊行擔任店長，剛接手通訊行不久。警方從監視器畫面中，發現今天除陳男外，還有3名男子也曾進出通訊行。

警方懷疑陳男與前店長等多人，因經營糾紛，雙方一言不合引發口角，兇嫌等人涉嫌聯手毆打鍾男；警方正全力追緝其餘在逃共犯，釐清案發經過及確實死因。（編輯：郭諭儒）1110211