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北市南港槍擊案 1男遭開12槍警逮3人送辦

2022/2/13 00:10
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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市南港區今天凌晨發生槍擊案，警方調查，范姓男子稱友人與吳姓男子等人有金錢糾紛，雙方約在南港路1段附近談判，事後遭吳男等人開12槍。警方循線逮捕吳男等3人送辦。

台北市警察局南港分局發布新聞資料指出，12日清晨接獲報案，有民眾遭不明人士駕車尾隨並被槍擊，造成被害人自小客車有彈孔。

警方調查，20歲范姓被害人因友人與他人有金錢糾紛，並在網路互嗆結怨，雙方相約12日凌晨在南港路1段及經貿1路口談判。

警方指出，范姓男子開車抵達後，未發現友人，隨即開車在附近繞行，突然發現1輛汽車跟隨，隨即被開槍，造成范男駕駛車輛左側及後車廂有數個彈孔，所幸人未受傷。

警方接獲范姓男子報案，成立專案小組調查，擴大調閱案發地附近監視畫面，掌握涉案人車牌號碼，以車追人。

專案小組12日下午循線逮捕涉嫌開槍有竹聯幫背景的22歲吳姓男子等3人，並找到2把改造手槍。嫌犯初步供稱是因債務糾紛起衝突。

警詢後依殺人未遂罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把吳姓男子等3人移送士林地檢署偵辦。（編輯：劉學源）1110212

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