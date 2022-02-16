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首頁 / 社會

酒駕挨罰欠繳遭查封房產 男子過年贏錢繳清

2022/2/16 14:06
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（中央社記者沈佩瑤新北16日電）56歲江姓男子3年前酒駕挨罰9萬元卻拖欠未繳，今年春節後開工第一天，江男繼承來的房產就遭查封。事隔1週，江男現身新北執行分署，稱過年打牌贏錢，總算把罰鍰繳清。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，新北分署執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

家住五股區的56歲江姓男子在民國107年7月4日傍晚6時23分，無照騎乘機車在新莊區新北大道一帶被警察攔檢，經測試酒精濃度超標，因5年內第2次酒駕，挨罰新台幣9萬元。

新北分署今年春節前先扣押他的多家金融機構存款債權，卻發現沒有任何存款，遂於春節後開工第一天，查封江男從母親繼承來的房產。

事隔1週，江男現身新北分署並告訴書記官，他在工地打臨工，因收入微薄無力繳納罰鍰，今年過年期間打牌贏了不少錢，就趕緊來繳清罰鍰，倒不是因為在意繼承來的房產。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，否則將遭受強制執行。（編輯：李錫璋）1110216

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