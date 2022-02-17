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首頁 / 社會

台中路樹倒塌 派出所長協助交管遭車撞擦挫傷

2022/2/17 14:33（2/17 15:06 更新）
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台中市石岡區和盛街南眉巷16日晚間發生路樹倒塌，東勢警分局東興派出所洪姓所長趕往協助交通管制，遭左轉的自小客車撞上，造成多處擦挫傷，送醫後無礙。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月17日
台中市石岡區和盛街南眉巷16日晚間發生路樹倒塌，東勢警分局東興派出所洪姓所長趕往協助交通管制，遭左轉的自小客車撞上，造成多處擦挫傷，送醫後無礙。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市東勢警分局昨晚接獲石岡區和盛街南眉巷發生路樹倒塌，洪姓所長前往協助交通管制，遭左轉的自小客車撞上，造成多處擦挫傷，所幸送醫後無礙，目前在家休養。

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東勢警分局今天透過文字訊息表示，53歲的東興派出所洪姓所長，16日晚間9時許，獲報石岡區和盛街南眉巷路樹倒塌，遂趕往中正路與中和街口人行道上協助交通管制。

未料，49歲朱姓男子駕駛小客車行經中正路左轉中和街時，因未注意車前狀況，不慎撞上執勤中的洪姓所長。朱男未受傷，洪男全身擦挫傷，送醫無礙，目前在家休養，東勢警分局交通小隊前往處理，雙方無酒精反應。（編輯：陳仁華）1110217

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