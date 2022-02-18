北市南港槍擊案 警再逮1涉案男子到案送辦

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市南港區日前發生槍擊案，范姓男子遭人開12槍，警方逮捕吳姓男子等3人送辦，另查出陳姓男子涉案，布線多日，逮人到案，搜出4把手槍及子彈，警詢後把陳男移送法辦。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，偵查隊長胡玉磊指出，12日凌晨在南港路一段及經貿一路口發生槍擊案，20歲范姓男子因友人與吳姓男子等人有金錢糾紛，雙方相約談判，范男自行開車到場，事後遭吳男等人連開12槍，范男駕駛車輛受損，人未受傷。

警方接獲范姓男子報案後，組專案小組查緝，12日下午循線逮捕有竹聯幫背景的22歲吳姓男子等3人到案，並查獲2把改造手槍，吳男等人供稱，因債務糾紛才開槍。警詢後把吳男等3人移送檢方偵辦，檢方訊後羈押禁見。

警方查出，另有一名陳姓男子涉案，立即布線調查，經多日追蹤，掌握陳男案發後逃逸路線及藏匿地點，16日晚上9時許，見時機成熟，前往新北市汐止區逮人，循線逮捕陳男到案。

警方在陳姓男子住處找到4把槍枝，包含號稱小烏茲手槍及33顆子彈。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把陳男移送士林地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110218