郵局遺失金牌畫家參賽作品 警方尋回物歸原主

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畫家陳炳臣參加2022年亞細亞美術招待展，不過參賽油畫卻在寄送過程中遺失。警方表示，由於載運畫作的郵車後車門未關好，裝著油畫的金色紙筒在運送過程中掉落，被騎機車的梁男撿走，警方18日已找到梁男取回畫作，也通知失主領回。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月19日

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）「金牌畫家」陳炳臣參賽畫作郵寄時遺失，警方查出因郵車車門沒關好，畫作掉落路旁被撿走，員警循線找到油畫物歸原主。陳炳臣說，失而復得很開心，後續會親送畫作參賽。

陳炳臣受邀參加2022年亞細亞美術招待展，創作1幅長65公分、寬53公分名為「銀杏曦春」的油畫參賽，畫作完成後請裱褙公司幫忙郵寄，不過油畫卻在寄送過程中遺失。郵局解釋，油畫是以一般包裹交寄，根據規定，5公斤以下包裹最多補償新台幣575元，陳炳臣為找回油畫，17日向彰化縣警察局鹿港分局報案。

鹿港分局今天發布新聞稿指出，警方獲報調閱監視器發現，載運畫作的郵車，後車門未關好，裝著油畫的金色紙筒在運送過程中掉落路旁，被騎機車的梁男撿走，警方昨晚找到梁男取回畫作，也通知失主領回。

梁男供稱，騎機車時發現路邊有1個金色紙筒，於是把紙筒撿回家，他沒看新聞，不知失主已報警協尋；警方則說，機車騎士撿到東西卻未交警察機關處理，涉嫌違反刑法第337條侵占遺失物罪嫌，依法將梁男移送彰化地檢署偵辦。

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陳炳臣接受中央社記者電訪時指出，昨晚接到通知找回油畫，他的心情就和畫作「銀杏曦春」表達主題一樣，感到幸福和快樂，所幸油畫完整無缺損，還是會以「銀杏曦春」參賽，下週一會親自把畫送到台中，再也不敢郵寄了。

根據彰化縣文化局提供的資料，57歲的陳炳臣是彰化芳苑人，曾任導演、演員、藝術策展人及文化部諮詢委員，陳炳臣畫作多以大自然為主題，2019年到2021年連3年參加國際畫展都獲金獎肯定，連彰化縣長王惠美也曾收藏陳炳臣畫作，稱呼陳炳臣為「金牌畫家」。（編輯：謝雅竹）1110219