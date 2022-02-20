雙胞胎幼兒疑遭托嬰中心不當照顧 中市府將釐清

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市有家長投訴一對雙胞胎幼兒遭托嬰中心不當照顧，市府社會局今天表示，已出動社工訪視與關懷家長，並調閱監視器畫面釐清照顧情況，若有不當照顧情形將進行嚴懲。

育有1歲多雙胞胎兒子的家長向媒體投訴指出，發現兒子額頭有紅腫瘀青，還被迫簽下不得翻拍的切結書才能看監視器畫面，從畫面中看到是托育員踢桌子，導致兒子撞到桌子造成額頭紅腫瘀青，還被托嬰中心嗆「社會局和市長說，你們不高興可以轉學」。

對於雙胞胎疑似照顧不當案，社會局今天透過新聞稿表示，已於17日接獲通報，並於18日即派出社工訪視與關懷家長，詢問相關狀況，也已調閱監視器畫面，將再詳細檢閱，並至托嬰中心訪視工作人員，釐清是否有其他不當照顧情況，若有不當照顧情形將進行嚴懲，絕不容許有孩子遭受不當對待。

有關托嬰中心指稱「社會局和市長說，你們不高興可以轉學」的說詞，社會局指出，市府重視每個幼童與教育，絕不容許機構無中生有，或假藉市府、市長名義轉述意見刁難家長，造成更大誤解，若查證屬實必定追究到底。

社會局說明，因監視畫面涉及受托幼童個人資訊及隱私，依照「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，托嬰中心對攝錄影音資料應予保密並應遵守個人資料保護法相關規定。另家長因托育照顧爭議申請查閱影音資料，需填具申請書向托嬰中心申請，查閱時，不得翻攝。

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至於家長反映社會局要求托嬰中心填寫防疫APP，社會局表示，依據中央流行疫情指揮中心訂定「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」，為管理嬰幼兒健康，托嬰中心應定期詢問並記錄嬰幼兒及其同住成員的TOCC（即旅遊史、職業、接觸史及群聚史），以掌握嬰幼兒是否具COVID-19感染風險情形。至於托嬰中心取得家長TOCC方式，並未規範。

托嬰中心表示，雙胞胎受傷並不是故意的，是托育員用腳挪動桌子時，桌緣不慎撞到；而要翻拍監視器畫面，規定要由主管機關協助才能複製，對於家長的投訴，將配合社會局進行調查。（編輯：謝雅竹）1110220