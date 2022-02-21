保警夜間駐衛南投縣府 遭爆爽缺看卡通玩手機

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣警局保警隊晚間6時至隔天上午8時駐守南投縣政府，但遭爆看卡通追劇、玩手機淪為「高級爽缺保全」，對此，縣府將評估設夜間專責保全，縣警局也要查有無違反值勤規定。

南投縣政府夜間由縣警局保安警察隊派員輪流駐守，一直以來被認為是「爽缺」，值班警員看電視、玩手機、看影片追劇等誇張行為都無長官約束，甚至保警隊、派出所巡簽縣府時，還會一起坐在值班桌聊天、放鬆，最近有居民看不下去，向媒體投訴才浮上檯面。

根據民眾夜間觀察，值班桌下設有小電視，疑為避免爭議，值勤員警經常低頭看有線電視節目或動畫，員工下班走出大門才會抬頭示意，還有警員違反防疫規定於室內脫口罩，有時遇較上進的員警則是低頭看書，共通點就是從不四處巡邏，只會「駐守」椅子。

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如此鬆懈態度，曾發生縣府外牆深夜遭抗議者噴漆、值班員警在內卻不知情的離譜情形。南投縣政府今天回應詢問表示，平日白天安排員工輪值大門，晚間由警方駐衛，當初考量掌握輿情需求才裝電視，將檢討電視存在必要性，也會評估是否聘請夜間專責保全等問題。

縣警局保警隊副隊長陳龍進接受媒體聯訪表示，因這項駐衛勤務相對單純，且夜間出入多為持有門禁卡的縣府人員，縣府當初體恤員警深夜值勤才安裝小電視，在不影響任務及安全前提下，可看新聞了解輿情，使用手機僅限處理公務，將查處有無違規情形。（編輯：陳仁華）1110221