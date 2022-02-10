東琉線交通船駕駛室內嬉鬧 船長記2大過調職

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（中央社記者郭芷瑄、曾以寧屏東10日電）東琉線交通船「泰富輪」被網友貼出駕駛室內嬉鬧影片及遭爆料船長讓年幼兒握駕駛盤。船公司指出，船長記2大過調職，但沒有非船長駕船情況。交通部航港局已派專人調查。

東琉線交通船「泰富輪」，往返屏東東港及小琉球。這段影片8日被網友在臉書（Facebook）社團貼出，影片中，聽到1人以台語笑說「5度，5度，哈哈；阿如果再偏5度餒」，另一人回應「就往大鵬灣去了；欸欸！要偏了，要偏了」及「往左，往左」等嬉鬧對話。

影片引起網友留言熱議，有民眾留言表示，開船的不是船長，是一般民眾或新手。

此言一出，讓網友留言指稱「一船的人身安全可以這樣隨便」及「可怕」等。

影片上架1天多雖即下架，由於已在網路引起熱議，航港局進行調查，今天發出新聞稿表示，近日網路流傳有關東港至小琉球航線的客船業者「泰富國際輪船股份有限公司」所屬客船於航行中疑似非由船員操作航行情形一案，已立即要求泰富國際輪船公司說明，並提供相關事證資料，以供專人調查了解。

航港局指出，泰富國際輪船公司已先於9日向航港局辦理這名船員卸職處分；另船員行為涉及違反船員法規定部分，若調查屬實，依法可處以降級、收回船員手冊3個月到5年；至於船公司是否負有相關責任，仍待詳細調查。

泰富國際輪船公司傍晚在官網發布聲明表示，經相關資料調查比對，確認影片中當天操作駕駛的是船長，並沒有讓旅客駕駛的情形，當天船長室還有輪機長，而拍攝的旅客是向船長表示要拍推動小琉球觀光的素材，所以船長讓他在一旁拍攝。

聲明指出，因船舶行駛隨時會有視線盲點，輪機長於是提醒船長往左偏移5度閃躲，而拍攝的旅客因對於駕駛過程好奇發出聲音，3人於是有了影片中的對話。

至於有民眾向媒體投訴這名船長去年9月曾帶兒子到船長室疑讓兒子握駕駛盤一事，聲明表示，船長年幼的兒子因思念父親，由阿嬤帶著到船上找爸爸，船長將兒子抱在腿上，作勢體驗父親開船，實際仍為船長掌舵。

泰富國際輪船公司經理冀慶生向中央社記者指出，抱兒子在腿上的影片是由船長自己貼在臉書專頁，目前這名船長已被公司記2大過留職查看，並調離船長職務，調整為岸勤職務。

冀慶生說，船長允許旅客進船長室拍攝，沒有向公司請示，又讓兒子進船長室都違反公司規定，因此，進行查處。

聲明指出，這2個狀況都是船長親自駕駛，因此，網友不要再散布不是船長駕駛的不實或誹謗言論，如果造成公司商譽受損，將以法律途徑捍衛權益。（編輯：戴光育）1110210