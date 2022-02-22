高雄女想混打BNT疫苗遭拒大鬧 妨害公務判拘20天

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄孫姓女子去年預約施打BNT疫苗，但因她自稱在國外打過AZ疫苗，且當時國內未開放混打遭拒，不料孫女當場大鬧辱罵人員，高雄地院依妨害公務罪判拘役20天，可易科罰金。

高雄地方法院刑事簡易庭審酌孫女僅因不滿衛生局人員依規定不給混打不同廠牌疫苗，就在場吵鬧滋事，且對處理員警和衛生局人員辱罵大鬧；但考量她在審理時提出悔過書，且有治療雙向情緒障礙症紀錄，依妨害公務罪判處拘役20天，可依1天新台幣1000元易科罰金。

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判決指出，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，孫姓女子去年10月30日上午10時多前往高雄展覽館報到施打BNT疫苗，但因她自稱曾在國外施打過AZ疫苗，且當時國內尚未開放混打，所以遭在場醫護拒絕。

不料，孫女自覺權益受損，情緒失控對現場工作人員和警察咆哮辱罵「你們都是一堆垃圾，我今天就是要打到疫苗，你們憑什麼不讓我打」等語大鬧接種站，在場前鎮警分局員警逮捕架走她，全案依妨害公務罪送辦，高雄地檢署偵結將她起訴。（編輯：謝雅竹）1110222