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板橋民宅命案 女子缺氧死亡男子刀穿刺重傷

2022/2/23 11:21
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市板橋區一處民宅22日晚間發生命案，黃姓女子疑因缺氧性死亡，倒臥的張姓男子身上2處刀傷。經送醫後，黃女不治，張男仍在加護病房觀察治療，黃女死因將報驗深入調查。

新北市板橋警分局偵查隊長陳盈元今天表示，昨天晚間9時許接獲民眾報案，疑有民眾輕生，於是緊急前往板橋區金門街民宅處理，並立即派遣沙崙派出所線上警力，會同消防人員趕赴到場。

不過，警消到場按門鈴時，卻遭屋內的張姓男子拒絕開門；經評估現場情況緊急，於是破門進入屋內，發現張男胸口有2處明顯刀傷，1處為劃傷，1處穿刺身體傷及內臟。身旁黃姓女子則已經無生命跡象，警消緊急將2人送往醫院急救。

警方說，黃姓女子身上無明顯外傷，急救後仍不治，醫師初步認定疑為缺氧性死亡；張男送醫後，暫無生命危險，仍在加護病房觀察。警方已聯絡雙方親友釐清2人近況，並請檢方相驗，調查相關案情及女子死因。

警方調查，張姓男子曾經為健身教練，至於與女子關係及女子的死因，都要等張男傷勢穩定後，進一步詢問筆錄以釐清當時狀況。

警方說，現場查扣一把刀子，張男是否以此自殘，將調閱相關監視器畫面與筆錄釐清。（編輯：李錫璋）1110223

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