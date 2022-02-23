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高檢台東談營業秘密法 遏止農業技術種苗外流

2022/2/23 17:48
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（中央社記者盧太城台東縣23日電）高檢署今天在台東舉辦營業秘密法座談時指出，近年發現鳳梨釋迦等高品質農業栽培技術外流中國，檢方將加強保護優勢農業種苗及生產技術不再外流，也保護農民獨創栽培技術。

台灣高等檢察署檢察長邢泰釗、花蓮分署檢察長朱家崎今天在台東與農業的產、官、學者，以及檢察官、法官、調查局台東縣調站、警方與農民舉行農業「營業秘密法」座談及研習會。

邢泰釗在會中表示，台灣產業競爭力在國際首屈一指，不僅體現在高科技產業及中小型企業，在農業種苗及生產技術上，也是世界翹楚。

他指出，相較於高科技、中小企業而言，農業維繫更多基層農友的生計，為維繫台灣地區農業生產的國際競爭力及農民穩定富裕的生活，將以營業秘密的相關規範，保護優勢的農業種苗及生產技術不再外流，為當前必須共同努力的目標。

他表示，營業秘密法修法前，僅是民事糾紛；修法後，觸犯營業秘密者已涉刑責。民國109年修正後，更增加偵查保密令新制度，檢察官得在偵辦營業秘密法案件時，保護營業秘密不外洩。

與會的南投地方檢察署主任檢察官謝志遠告知農友，專精且為外人不知的農業技術，只要採取合理的保密措施，就有營業秘密的保護，鼓勵農友盤點、管理及採取保護營業秘密的各項作為。

台東地檢署主任檢察官謝長夏告訴中央社記者，農民在栽培技術上有很多創新技術及經驗，這些都受到營業秘密法的保護，這法比智慧財產權、專利更寬廣，只要農能證明是自創發明或是獨門技術就會受到保護，竊取者將會觸犯刑法。

謝長夏舉例，最近台東就發生木瓜農竊取種苗技術，不僅會受到鉅額的民事賠償，地檢署也將以違反營業秘密法起訴。（編輯：戴光育）1110223

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