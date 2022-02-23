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首頁 / 社會

網紅報案竟收到員警送蓮霧 保二總隊懲處申誡

2022/2/23 19:37
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）網紅「四毫米」在臉書發文說莫名收到蓮霧包裹，追查發現竟是日前受理她報案的員警所寄，懷疑個資遭濫用。警政署保二總隊今晚表示歉意，對吳姓偵查佐言行失檢懲處申誡。

「四毫米」今天在臉書發文表示，莫名其妙收到一箱包裹，收件人資料都正確，但家人並未寄送物品，經撥打寄貨單上的聯絡電話後，才發現是日前受理她報案個人照遭盜用的員警所寄送，認為對方雖然好心寄一箱蓮霧分享，但也因個資遭警方濫用而覺得恐怖和困擾。

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對此，保二總隊今晚回應，經瞭解此案當事人是在去年11月19日報案，並由刑警大隊吳姓偵查佐受理偵辦，因而取得民眾個資；因吳姓偵查佐春節後向屏東果農朋友捧場購買大量蓮霧，個性豪爽熱情的他除分送親友同事享用外，也寄送一箱給當事人，並無推銷或其他惡意。

保二總隊說，針對吳姓偵查佐不當使用受理報案的民眾個資，造成對方誤解、困擾，表示歉意，當事人雖不予提告，但吳姓偵查佐言行失檢，將依警察人員獎懲標準懲處申誡處分，並加強員警教育以避免類似情況發生。（編輯：李亨山）1110223

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