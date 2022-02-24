積欠罰鍰怨母代簽收裁決書 怕車遭查封速繳清

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39歲林姓男子因酒駕挨罰卻欠繳罰鍰，行政執行署新北分署日前通知林男將查封名下汽車，林男還一度遷怒母親代簽收裁決書。最後林男憂愛車被查封，才趕緊請朋友幫忙匯款，繳清罰鍰。（法務部行政執行署新北分署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月24日

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）39歲林姓男子因酒駕挨罰，卻欠繳罰鍰等4萬餘元，接到書記官致電通知將查封車輛，林男竟遷怒母親代簽收裁決書。最後林男怕愛車被查封，趕緊請朋友幫忙匯款繳清欠款。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，新北分署執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

39歲林姓男子在民國110年11月7日凌晨0時許，駕駛汽車行經板橋區環河西路4段一帶時遇警察攔檢，經測試酒精濃度超標，遭裁罰新台幣3萬元，他卻僅繳納1600元就置之不理。

新北分署表示，林男另還因併排停車、不依限期參加臨時檢驗遭裁罰，及滯納健保費等，累計欠繳4萬6000餘元。

今年2月21日早上，新北分署接獲交通局通報，林男名下一部2007年份汽車，停在樹林區東興街某收費停車格，執行人員即刻前往查封，並致電林男到場配合查封車輛。

住附近的林男趕抵表示他沒收到酒駕裁決書，看到書記官出示裁決書及送達證書，他竟打電話責問母親：「為何要代簽，害我要繳納罰鍰」。

林男隨後向書記官表示，身上沒現金，請朋友幫忙匯款繳清欠費，請書記官一起到超商等候。

但書記官擔心林男規避繳款，使出調虎離山之計，撐傘在寒風大雨中苦等1個小時，直到收到林男的匯款單，確認他已繳清欠款，才停止查封車輛的行動。（編輯：李錫璋）1110224