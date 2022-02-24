花蓮落石彈飛砸穿擋風玻璃 69歲翁頭部重創身亡

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花蓮縣新城警分局24日晚間指出，新北市李姓男子下午獨自駕車行經台9線162.9公里處，車輛突遭彈飛落石擊中，穿透前擋風玻璃左上角，正好砸中李男頭部，車輛因此失控撞上山壁，李男緊急送醫仍宣告不治。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月24日

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）新北市69歲李姓老翁今天下午5時許駕車行經蘇花公路崇德隧道北側出口，遭1塊落石從地面彈起後正中前擋風玻璃，約20公分大落石砸穿玻璃後重擊李翁頭部，傷重送醫不治。

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新城警分局晚間發布新聞資料指出，李姓老翁下午5時29分獨自駕車，行經台9線162.9公里處北上車道，車輛遭彈飛落石擊中，20公分落石砸穿前擋風玻璃左上角，正好砸中李翁頭部，車輛因此失控撞上山壁。

警方表示，救護人員到場時，李翁呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往慈濟醫院急救，仍傷重不治，李翁酒精濃度委由醫院抽血檢驗中，肇事原因仍待警方調查釐清。（編輯：陳仁華）1110224