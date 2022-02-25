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台灣制裁俄羅斯 王美花：按瓦聖納協定可對俄出口嚴審
首頁 / 社會

殺前妻裝行李箱棄屍山區 男子遭判無期徒刑定讞

2022/2/25 11:28
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（中央社記者林長順台北25日電）台中市陳姓男子與同居的宮姓前妻因小孩監護權爭吵，陳男持刀殺害前妻，以行李箱裝屍，放置家中3天後，騎機車載運丟棄山區。最高法院今天依殺人罪判處陳男無期徒刑定讞。

判決指出，陳男與宮女離婚後仍然住在一起，2人常常因為2名女兒的親權行使及探視等問題發生爭執。民國109年11月28日傍晚，2人又再度爭吵，宮女要求陳男搬出住處，陳男憤而持球棒毆打宮女後腦，再拿硫酸潑灑宮女臉部，隨後持菜刀砍殺宮女。

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判決表示，陳男發現宮女死亡後，將屍體裝入行李箱內，放置家中3天，飄出臭味後，陳男以機車載運行李箱到大坑山區草叢丟棄。宮女母親因女兒失聯多時向警方報案。警方循線逮捕陳男並尋獲死者遺體。

台中地方法院一審判處陳男無期徒刑。全案上訴後，陳男辯稱願賠償，也願意贖罪，並抄寫多部佛經迴向宮女，希望法官從輕量刑。台中高等法院二審仍判處無期徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1110225

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