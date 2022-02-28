蘭嶼情人洞釣客落海 53歲男子不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

海巡署第十巡防區指揮部28日中午接獲報案，蘭嶼情人洞有3名釣客落海，隨即派員並攜帶相關救援裝備趕赴現場，海巡人員與當地村民下水救人，2人無恙、1人無呼吸心跳，送衛生所急救後不治。（海巡署第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣28日電）海巡署第十巡防區指揮部今天中午接獲報案，蘭嶼情人洞有3名釣客落海，請求救援；海巡人員與當地村民下水救人，2人無恙、1人無呼吸心跳，送衛生所急救後不治。

海巡署第一三岸巡隊表示，今天中午12時8分接獲台東縣警察局轉民眾報案，蘭嶼情人洞一線天海域有3名男性釣客落海。隨即派遣開元安檢所攜帶遙控式救生圈及相關救援裝備趕赴現場，同時聯繫第十五海巡隊、蘭嶼消防分隊、空中勤務總隊等單位派員協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第一三岸巡隊指出，53歲陳姓男子不慎落海，一旁另2名釣客發現後，帶著冰桶下水救人，但因體力不支無法游回岸上；海巡人員與當地村民救回3人，其中陳男已無意識，由救護車送往蘭嶼衛生所救治，急救後仍不治。

東部分署第一三岸巡隊呼籲民眾，從事海釣或其他水域遊憩活動，應穿著救生衣，以維自身安全；如有發現危難、救生或救難等案件，可撥打118專線尋求救援。（編輯：郭諭儒）1110228