蘭嶼情人洞釣客落海 53歲男子不治
2022/2/28 16:41（2/28 18:36 更新）
海巡署第十巡防區指揮部28日中午接獲報案，蘭嶼情人洞有3名釣客落海，隨即派員並攜帶相關救援裝備趕赴現場，海巡人員與當地村民下水救人，2人無恙、1人無呼吸心跳，送衛生所急救後不治。（海巡署第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月28日
（中央社記者李先鳳台東縣28日電）海巡署第十巡防區指揮部今天中午接獲報案，蘭嶼情人洞有3名釣客落海，請求救援；海巡人員與當地村民下水救人，2人無恙、1人無呼吸心跳，送衛生所急救後不治。
海巡署第一三岸巡隊表示，今天中午12時8分接獲台東縣警察局轉民眾報案，蘭嶼情人洞一線天海域有3名男性釣客落海。隨即派遣開元安檢所攜帶遙控式救生圈及相關救援裝備趕赴現場，同時聯繫第十五海巡隊、蘭嶼消防分隊、空中勤務總隊等單位派員協助。
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第一三岸巡隊指出，53歲陳姓男子不慎落海，一旁另2名釣客發現後，帶著冰桶下水救人，但因體力不支無法游回岸上；海巡人員與當地村民救回3人，其中陳男已無意識，由救護車送往蘭嶼衛生所救治，急救後仍不治。
東部分署第一三岸巡隊呼籲民眾，從事海釣或其他水域遊憩活動，應穿著救生衣，以維自身安全；如有發現危難、救生或救難等案件，可撥打118專線尋求救援。（編輯：郭諭儒）1110228
蘭嶼情人洞一線天海域28日有3名男性釣客落海，海巡署第一三岸巡隊隨即派遣安檢所人員攜帶遙控式救生圈及相關救援裝備趕赴現場，與當地村民下水救人，其中陳姓男子無呼吸心跳，送衛生所急救後仍不治。（海巡署第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月28日
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