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北市BMW爆衝撞8車無傷亡 警追捕肇逃通緝犯

2022/2/28 22:39（2/28 23:06 更新）
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台北市文山區28日傍晚發生1輛BMW汽車爆衝，進而撞毀對向3輛行駛中汽車及路側停放的5輛機車，幸無人受傷，遭通緝的肇事駕駛26歲張姓男子逃逸，警方追緝中。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月28日
台北市文山區28日傍晚發生1輛BMW汽車爆衝，進而撞毀對向3輛行駛中汽車及路側停放的5輛機車，幸無人受傷，遭通緝的肇事駕駛26歲張姓男子逃逸，警方追緝中。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月28日
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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市文山區今天傍晚發生1輛BMW汽車爆衝，進而撞毀對向3輛行駛中汽車及路側停放的5輛機車，幸未釀傷亡，遭通緝的肇事駕駛26歲張姓男子逃逸，警方積極追緝中。

台北市警察局文山第一分局交通分隊分隊長張容苡今晚對外表示，下午5時27分獲報指稱轄內木柵路1段發生多車撞損的交通事故，立即派員趕赴現場處理。

經調查，1輛BMW汽車在案發時正沿木柵路1段西往東內側車道行駛，因不明原因在肇事地點跨越分向限制線後駛入來車道，進而撞上對向東往西的3輛行駛中汽車，再波及到停放路側停車格的5輛機車，所幸無人受傷。

不過，肇事的BMW汽車駕駛在事發後逃離現場，獨留25歲傅姓女乘客在車上。她向警方表示，駕駛為車主26歲張男，因刑法毀損案遭通緝中。

警方立即排除現場事故狀況及疏導交通，同時針對肇事逃逸的張男積極追緝到案，以釐清肇事責任。（編輯：戴光育）1110228

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