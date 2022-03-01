更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市景福門前翻車 81歲男稱用手機導航不慎所致

2022/3/1 12:30（3/1 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市中正區景福門前1日上午發生翻車事故，駕駛81歲劉姓男子四肢擦挫傷，送醫後無礙。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月1日
台北市中正區景福門前1日上午發生翻車事故，駕駛81歲劉姓男子四肢擦挫傷，送醫後無礙。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北1日電）北市中正區景福門前今天上午發生翻車事故，駕駛81歲劉姓男子四肢擦挫傷，送醫後無礙，劉男供稱，當時使用手機查詢路況，警方已排除酒駕且初步研判其未注意車前狀況所致。

台北市警察局中正第一分局交通中隊長楊仁碩表示，上午10時16分接獲通報，轄內中山南路、凱達格蘭大道口（北側）發生交通事故，立即派員到場處理。

經調查了解，肇事汽車駕駛81歲劉男事發時正沿中山南路（南往北）直行，但通過景福門圓環要進入快車道時，其右前車頭不慎碰撞東側快慢車道分隔島後翻覆。

劉男四肢擦挫傷，經警消協助護送台大醫院救護，目前意識清楚、無生命危險。他供稱自己案發時正在使用手機導航，查詢路況不慎所致。

警方已排除劉男酒駕，且仍持有效駕照，初步分析研判應為未注意車前狀況所致。（編輯：方沛清）1110301

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族