北市景福門前翻車 81歲男稱用手機導航不慎所致

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）北市中正區景福門前今天上午發生翻車事故，駕駛81歲劉姓男子四肢擦挫傷，送醫後無礙，劉男供稱，當時使用手機查詢路況，警方已排除酒駕且初步研判其未注意車前狀況所致。

台北市警察局中正第一分局交通中隊長楊仁碩表示，上午10時16分接獲通報，轄內中山南路、凱達格蘭大道口（北側）發生交通事故，立即派員到場處理。

經調查了解，肇事汽車駕駛81歲劉男事發時正沿中山南路（南往北）直行，但通過景福門圓環要進入快車道時，其右前車頭不慎碰撞東側快慢車道分隔島後翻覆。

劉男四肢擦挫傷，經警消協助護送台大醫院救護，目前意識清楚、無生命危險。他供稱自己案發時正在使用手機導航，查詢路況不慎所致。

警方已排除劉男酒駕，且仍持有效駕照，初步分析研判應為未注意車前狀況所致。（編輯：方沛清）1110301