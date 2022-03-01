騎士衝撞路旁大客車 頭顱骨折命危送醫

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苗栗縣後龍鎮新港一路與頂椅九街路口1日傍晚發生車禍事故，一名男子騎機車衝撞停在路旁的大客車，造成頭部重創及顱底骨骨折，已送醫急救。中央社記者管瑞平攝 111年3月1日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣一名男子今天傍晚騎機車行經後龍鎮新港一路與頂椅九街路口，衝撞停在路邊的大客車後保桿，造成頭部重創及顱底骨骨折，送醫搶救。

苗栗縣消防局傍晚5時12分接獲民眾報案指稱，後龍鎮新港一路與頂椅九街路口發生車禍，經派遣人車到場發現一輛機車撞上停在路旁的大客車，前半截車身幾乎陷入大客車左後方保險桿，68歲男性騎士腿部仍卡在座位，但上半身側倒，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送往衛福部苗栗醫院搶救。

苗栗醫院指出，騎士經插管急救後，雖恢復生命徵象，但意識昏迷，醫師初步診斷為頭部外傷合併顱底骨骨折，已啟動院內創傷小組積極搶救。

大客車駕駛鄭姓男子告訴現場採訪記者，車輛是公司交通車，事故發生前，他正準備要前往開車，卻聽見巨大撞擊聲響，發現騎士已撞上車尾，趕緊報案。

員警勘查現場，當時正值傍晚夕陽西下，騎士行進方向正好對著陽光，是否因強光直射影響視線或是其他因素釀禍，仍待進一步調查釐清事故原因。（編輯：李錫璋）1110301