違停車輛飄出異味 警攔查起獲逾500公克毒品

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花蓮吉安警分局表示，1輛自小客車1日晚間違停遭員警盤查，由於車內傳來特殊異味，員警於車內起獲林姓駕駛持有2級毒品果汁咖啡包、3級毒品K他命逾500公克，訊後2日將林男移送法辦，並持續追查毒品流向。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月2日

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮吉安警分局員警1日晚間盤查1輛違停自小客車，聞到車內飄出塑膠異味，員警於車內起獲林姓駕駛持有2級毒品果汁咖啡包、3級毒品K他命逾500公克，訊後今天將林男移送法辦。

25歲林姓駕駛、22歲范姓乘客1日晚間10時許因車輛違停遭警方攔查，員警嗅出由車內傳來的特殊異味，要求林姓駕駛熄火受檢，林男主動交出1包3級毒品K他命，警方隨即又在林男手提包、車內起出2級毒品果汁咖啡包。

花蓮縣警局吉安分局吉安派出所長江品軒今天接受媒體聯訪指出，經清點共查扣2級毒品果汁咖啡包99包、3級毒品K他命2包，毒品總重521.52公克。

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江品軒指出，林男、范男2人經帶回訊問後，朝販毒方向偵辦，今天依違反毒品危害防制條例將林男移送偵辦，並持續追查毒品流向。

吉安警分局發布新聞稿指出，施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂並導致死亡，依據毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，呼籲切勿以身試法。（編輯：黃世雅）1110302