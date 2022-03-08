跑步闖紅燈引測照感應 警揪出3人卻逾期免罰

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日前網上出現一段畫面，2名年輕人故意在台3線以跑步方式闖紅燈嬉鬧，故意誘發紅外線測速照相機拍下違規照片，警方循線找到3人，確認拍攝時間為2019年，雖然違法但已超過2個月舉發時間，警方只能加以告誡。圖為事發路段。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8電）日前網上出現一段畫面，2名年輕人故意在台3線以跑步引發測速照相桿感應拍照，警方循線找到3人，確認拍攝時間為2019年，雖然違法但已超過2個月舉發時間，警方只能加以告誡。

苗栗縣警察局交通隊副隊長盧彥廷今天接受媒體聯訪指出，日前網友轉貼一段畫面到臉書，有2位民眾在台3線95.5公里三灣鄉外環道路段，以跑步方式闖紅燈嬉鬧，故意誘發紅外線測速照相機拍下違規照片。

警方透過社群網路循線查獲行為人，包含拍攝影像的男子以及另外2名同學，他們供稱在2019年9月16日凌晨2時許騎車出遊，行經台3線95公里處，突發奇想用跑步方式闖紅燈，看是否會觸動測速照相機；3人都表示，當時還只是高職3年級，不知道違法。

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盧彥廷表示，經確認男子手機，影片下載時間為2019年9月，顯示拍攝時間為2年多以前，雖然違規行為事實明確，包括行人不依標誌、標線、號誌指示及於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊等，可依道路交通管理處罰條例第78條處新台幣300元；但因舉發時效為2個月，另依道路交通管理處罰條例第90規定，不予舉發。

儘管無法開單告發，但民眾看到徒步闖紅燈的行為，都認為太誇張，如有車輛經過加上天色昏暗，極有可能發生意外，警方針對3人加以勸導、告誡，不要再有類似行為發生，以免造成危險，害人害己。（編輯：郭諭儒）1110308