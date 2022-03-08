新北外送員車禍 2機車騎士顱內出血送醫

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新北市8日上午發生外送員車禍，當時正要迴轉的外送員機車，和對向另輛直行機車迎面撞上，造成2名騎士顱內出血送醫。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月8日

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）新北市今天上午9時許又傳外送員車禍，當時正要迴轉的外送員機車，和對向另輛直行機車迎面撞上，撞擊力道猛烈造成2名騎士顱內出血送醫。警方表示，事故發生原因待釐清。

新北市警察局新店分局上午9時許獲報，新店區青山路上發生機車擦撞交通事故，2名機車騎士顱內出血，分送新店耕莘醫院、新店慈濟醫院救治。

警方初步調查，42歲江姓黃牌機車騎士是外送員，沿青山路往安康路方向正要迴轉時，和對向直行的22歲李姓男子所騎乘機車撞上。

警方表示，李男仍在急救，江男已轉加護病房觀察治療；雙方抽血檢測酒精反應仍等待報告中，事故發生原因有待後續釐清。（編輯：方沛清）1110308

42歲江姓外送員8日沿新北新店青山路往安康路方向迴轉時，與對向直行的22歲李姓男子所騎乘機車撞上，撞擊力道猛烈，造成2名騎士顱內出血送醫。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月8日