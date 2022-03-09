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禾馨執行長蘇怡寧遭胞妹控告逃漏稅 北檢不起訴

2022/3/9 10:59
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（中央社記者蕭博文台北9日電）禾馨醫療執行長蘇怡寧遭胞妹告發以其名義請領顧問費，涉嫌逃漏稅。台北地檢署調查後認為，部分告發內容的追訴權時效已完成，其餘告發內容犯罪嫌疑不足，今天處分不起訴。

蘇怡寧的胞妹告發指出，蘇怡寧於民國94、95年間與訊聯生物科技公司進行服務技術合作，明知她旅居美國且未對訊聯公司提供勞務及獲取報酬，卻在領取技術顧問費時，向訊聯公司聲稱她是技術團隊成員。

蘇怡寧的胞妹指控，蘇怡寧指示不知情的訊聯公司，分別開立94年度給付總額新台幣75萬餘元、95年度給付總額55萬餘元的扣繳憑單給她，涉犯稅捐稽徵法的以不正當方法逃漏稅捐罪嫌。

北檢不起訴書指出，94年度扣繳憑單部分，追訴權時效為10年，此部分追訴權時效已完成，依法不起訴。

95年度扣繳憑單部分，蘇怡寧辯稱當時研發團隊常往返國外交流，胞妹有幫忙安排機票、住宿，因此支付現金費用給胞妹，否認逃漏稅。

北檢認為，此部分原始資料多已無法取得，實情不可考，蘇怡寧犯罪嫌疑不足，處分不起訴。（編輯：戴光育）1110309

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