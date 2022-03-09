在監最久死囚陳憶隆聲請再審 高院提訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

涉及建商黃春樹勒贖撕票案的死囚陳憶隆（前左）在監至今逾21年，目前仍羈押於台北看守所，陳憶隆聲請再審，高院9日提訊。圖為陳憶隆庭訊後還押。中央社記者劉世怡攝 111年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北9日電）在監最久、26年前涉及建商黃春樹勒贖撕票案的死囚陳憶隆聲請再審，高院今提訊，他主張同案被告徐自強獲改判無罪，但徐的案件鑑識報告與他不同，屬新事實與新證據，求能再審。

陳憶隆庭上表示，之前在監獄遇到另名陳姓共犯，可以證明他沒有預謀殺人，且當初是徐自強找他幫忙犯案，質疑徐自強為何無罪沒事，他卻有事遭判死判定讞。

陳憶隆提及，徐自強的案件中鑑定被害人遭火燒，但他的案件說是用硫酸，請求勘驗法醫楊日松解剖時的錄影錄音以及傳喚當年辦案檢察官李玉卿及徐案鑑定法醫束恆新說明，請求案件能開啟再審。

公訴檢察官則表示，陳憶隆105年、106年、107年都有聲請再審，建請法官斟酌陳憶隆所提事項是否重覆。法官訊後諭知侯核辦。

陳憶隆與徐自強、黃春棋、黃銘泉等人被控於民國84年9月1日共同綁架、殺害建商黃春樹。士林地檢署依懲治盜匪條例擄人勒贖罪嫌起訴4人，黃銘泉起訴前潛逃泰國遇害死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳憶隆、黃春棋、徐自強3人一審至更五審均遭判死刑，經最高法院89年駁回上訴定讞。檢察總長為徐自強提起非常上訴，高院更九審徐自強獲判無罪，最高法院駁回上訴，徐自強無罪確定。見徐自強逆轉成無罪確定，陳憶隆、黃春棋分別多次聲請再審，均遭駁回。

陳憶隆與黃春棋遭判死刑定讞，至今逾21年，目前仍羈押於台北看守所，是38名未伏法死囚中，關押時間最久的2人。法務部長蔡清祥今天在立法院立委質詢死囚現況時表示，38人都有聲請大法官釋憲，部分有聲請非常上訴、再審，是因法律程序未完而沒有執行槍決。（編輯：吳協昌）1110309