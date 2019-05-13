在監最久死囚之一 黃春棋提再審遭最高法院駁回

（中央社記者林長順台北13日電）24年前涉及建商黃春樹勒贖撕票案的死囚黃春棋，以有新事實、新證據聲請再審。最高法院今天裁定駁回黃春棋抗告，黃男聲請停止刑罰執行也遭駁回。

黃春棋與同案被告陳憶隆目前仍羈押於台北看守所，是42名未伏法死囚中，關押時間最久的2人。

黃春棋與徐自強、陳憶隆、黃銘泉等人被控於民國84年9月1日共同綁架、殺害建商黃春樹。士林地檢署依懲治盜匪條例擄人勒贖罪嫌起訴4人，黃銘泉起訴前潛逃泰國遇害死亡。

黃春棋、陳憶隆、徐自強3人一審至更五審均遭判死刑，經最高法院89年駁回上訴定讞。檢察總長為徐自強提起非常上訴，高院更九審徐自強獲判無罪，最高法院駁回上訴，徐自強無罪確定。

見徐自強逆轉成無罪確定，黃春棋、陳憶隆分別聲請再審。黃春棋主張，更九審因無法證明徐自強涉案而判決無罪，因此更五審判決如果除去徐自強參與犯罪，勢必翻覆認定結果，更九審判決屬新事實、新證據。

台灣高等法院認為，確定判決沒有拘束其他案件的效力，況且更五審本於職權，已調查取捨各項證據進而判斷犯罪事實，更九審判決不得作為新事實、新證據。

高院也認為，徐自強獲判無罪，不代表黃春棋等共犯也應該獲判無罪，綜合判斷黃春棋所提的新事實、新證據，也不足以動搖更五審所認定的黃春棋犯罪事實，以不符聲請再審要件予以駁回。

黃春棋提起抗告，最高法院認為，本案聲請程序不合法，高院應程序駁回，而非實質審查，因此撤銷原裁定，發回高院更裁。高院今年1月間裁定駁回，最高法院今天駁回抗告，全案確定。（編輯：吳佳穎）1080513