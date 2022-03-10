澎檢破獲兩岸人蛇集團 2嫌收押並查扣300萬元

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（中央社澎湖縣10日電）澎湖地檢署聯手台澎警方破獲以陳姓男子為首的兩岸人蛇集團，當場查獲5人與贓款300萬元，全案依違反兩岸人民關係條例偵辦，陳姓與劉姓2名嫌犯聲押獲准。

澎湖地檢署發布新聞指出，民國110年6月間，台南永康分局在其轄內查獲一名中國女子偷渡來台，非法從事性交易，經追查發現此女子為透過澎湖地區之人蛇集團以漁船走私協助來台，並於同年10月跨海報請地檢署指揮偵辦。

澎湖地檢署檢察長張春暉獲報後極為重視，指派檢察官陳建佑偵辦並組成專案小組，陳建佑昨天見時機成熟，指揮台南永康分局、澎湖刑警大隊、馬公及白沙分局，以及移民署台南市專勤隊、澎湖縣專勤隊、海巡署澎湖查緝隊、第七岸巡隊等單位依法進行搜索、扣押、拘提。

檢警等昨天分別在彰化及澎湖等處查獲以陳姓男子為首，以漁船走私從事非法仲介大陸籍女子偷渡至台灣，進行賣淫的人蛇集團共5人，並當場查扣疑似贓款現金新台幣300萬元與犯罪工具船舶1艘，依違反兩岸人民關係條例偵辦。

檢方指出，陳男、劉男犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘3名被告則分別限制住居及責付。（編輯：陳仁華）1110310