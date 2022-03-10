遭網友指喝酒鬧事 曹格：尊重法律盼別單邊爆料

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（中央社記者王心妤台北10日電）歌手曹格昨天晚間遭網友在臉書「爆料公社」指在餐廳喝酒鬧事並飆罵髒話，曹格在臉書發文說，尊重台灣法律願承擔一切後果，但也希望爆料者能做筆錄而非單邊爆料誤導真相。

有網友指出曹格7日晚間在台北市內湖區一間餐廳用餐時不斷無故找碴，自己沒有理會卻遭曹格咆哮且飆罵英文髒話，甚至還動手砸東西，因此向警方報案求助，並希望對方能公開致歉。

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台北市警察局內湖分局港墘派出所長呂政隆昨晚表示，日前接獲民眾報案稱有人在餐廳內鬧事，派員趕抵現場時，鬧事者已離去。

曹格今天在臉書表示，將保持安靜與尊重交由台灣法律和警察調查，願意承擔一切後果，「但我也很希望爆料者可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊爆料。這樣會誤導整件事情真相」，並表示之後不再對外回應，感謝所有關心的人。（編輯：張芷瑄）1110310