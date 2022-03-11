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嘉市蘭潭風景區倉庫發現男乾屍 解剖釐清死因

2022/3/11 16:03
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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義市蘭潭風景區三信亭下方倉庫昨天發現一具頭部、四肢乾扁，呈現局部木乃伊化的屍體，經查為35歲陳姓男子，推測死亡近1個月，檢警今天相驗，將擇期解剖釐清死因。

警方表示，蘭潭風景區三信亭下方倉庫為嘉義市政府觀光新聞處管理，平時放置工程材料及物品，9日觀新處合作廠商人員前往倉庫有聞到異味，昨天便與觀新處蔡姓技士前往勘查，進入發現倉庫長條木板上有一具屍體。

警方據報前往查看，屍體呈現發黑，且眼睛、鼻子已腐敗，現場已有蟲蛹，警方並在屍體下方發現35歲陳姓男子身分證件，經採集指紋比對後，確認死者就是陳男。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，檢警上午會同法醫相驗，陳男頭部、四肢已呈乾扁狀，呈現局部木乃伊化，推測死亡時間為1個月，將擇期解剖釐清死因。

檢警指出，倉庫門鎖未被破壞，研判死者是從倉庫旁小洞進出，現場沒有打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，現場通風良好，研判是造成屍體風乾的原因之一。

檢警表示，死者父母已過世，則通知死者住在高雄的弟弟到嘉義指認，2人已超過10年沒有見面。（編輯：卞金峰）1110311

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