凱羿-KY前董事長蔡謀燦涉內線交易 290萬元交保

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北地檢署偵辦上市公司凱羿-KY前董事長蔡謀燦涉嫌在股票禁止交易期間，分別大量賣出公司股票降低損失，涉內線交易，10日發動搜索約詢後，諭令蔡男以新台幣290萬元交保。

新北地檢署下午發布新聞表示，偵辦股票上市交易的某國際集團股份有限公司前蔡姓負責人，涉嫌內線交易案，企業犯罪專組檢察官陳柏文及檢肅黑金專組檢察官黃筱文，10日指揮法務部新北市調查處機動工作站、新北地檢署重案組檢察事務官，執行第2波搜索及約詢。

新聞稿表示，專案小組持搜索票前往台北市南港、文山區、新北市土城、永和區、彰化縣和美鎮等處搜索，查扣帳冊及電磁紀錄等物，並通知被告10人及證人12人到案說明。

新聞稿說，檢察官訊問後，認為蔡姓被告等人涉犯證券交易法內線交易罪嫌重大，但無羈押之必要，諭令蔡男以新台幣290萬元交保；其餘被告嚴男以200萬元交保、高女以40萬元交保、李姓被告、姚姓被告各以10萬元交保。

檢方今天發布的新聞稿說，本案是涉案的凱羿-KY公司於民國109年7月10日在公開資訊觀測站發布重大訊息，公告因醫療口罩交易退貨損失，對第2季財報造成潛在影響約2.1億元；及於109年11月16日在公開資訊觀測站發布重大訊息，公告揭露醫療手套採購糾紛，致其他應收款提列減損損失6790萬餘元，及輕質循環油採購銷售合約未能履約，可能須賠償鉅額違約金約10億元。

檢方說，前董事長蔡謀燦等人在知悉前述2次重大消息明確後，至消息公開前之禁止交易期間，分別大量賣出公司的股票，以規避損失達1億786萬8640元。

檢方說，將積極偵辦以維護證券交易的公平性，保障投資人權益，並健全證券交易市場的發展。

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根據相關資訊顯示，股票上市公司凱羿-KY董事長蔡謀賦，於109年12月9日曾到新北地檢署按鈴，申告仲介購買輕質循環油的劉姓男子、顏姓女子夫婦涉嫌擔任掮客涉嫌詐欺，導致凱羿-KY前任董事長蔡謀燦採購185萬噸、逾新台幣10億元的輕質循環油，公司支付訂金48.8萬歐元，整個買賣過程疑似是一場騙局。

凱羿-KY是在109年12月1日公告董事長蔡謀燦辭職，由胞弟蔡謀賦接任。（編輯：方沛清）1110311