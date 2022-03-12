芳苑養豬場疑太陽能板短路火警 20頭毛豬被燒死

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彰化縣芳苑鄉頂廍村一處養豬場11日中午疑因屋頂太陽能板短路釀火警，豬舍內20隻毛豬慘被活活燒死。消防局12日指出，火災發生原因以及經過仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月12日

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化芳苑鄉頂廍村一處養豬場昨天中午疑因豬舍屋頂太陽能板短路造成火警，消防局出動14輛各式消防車前往灌救，火勢雖然40分鐘被撲滅，但豬舍內20頭毛豬已被活活燒成烤豬。

出勤救災的彰化縣消防局第四大隊指出，由於豬舍屋頂安裝太陽能板，不排除是太陽能板短路造成火災，火災發生原因及經過仍待調查。現場豬舍燃燒面積約15平方公尺，初估損失至少新台幣20萬元。

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針對昨天中午12時多這起火警，第四大隊今天指出，地點在芳苑鄉頂廍村一處養豬場，現場不斷冒出濃煙，包括芳苑分隊出動14輛各式消防車、30多名消防隊員前往灌救。

消防隊員到場時發現，鐵皮搭蓋的豬舍已起火燃燒，不時傳出豬隻哀號聲，由於豬舍鐵門卡住打不開，現場洪姓豬農只得拜託消防隊員趕快救火，火勢在40多分鐘後被撲滅，不過20頭毛豬被燒死。（編輯：孫承武）1110312