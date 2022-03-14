自用車違規載貨 運費600元高雄監理所開罰80萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市區監理所稽查人員14日會同高雄市警察局交通大隊，在成功路及復興路口進行聯合稽查勤務，攔獲1輛登記為自用大貨車卻載運水泥的混凝土攪拌車，依法重罰新台幣80萬元。（高雄市區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市區監理所會同警方針對可疑車輛牌號加強攔檢，今天攔到1輛登記自用大貨車卻載運水泥的混凝土攪拌車，司機1趟運費收新台幣600元，遭監理所依法重罰80萬元，得不償失。

為加強取締自用大貨車違規載貨，高雄市區監理所稽查人員會同高雄市警察局交通大隊，針對可疑車輛牌號加強攔檢，今天在成功路及復興路口稽查時，攔獲1輛登記為自用大貨車卻載運水泥的混凝土攪拌車。

高雄市區監理所事後發布新聞稿表示，據此車司機轉述，他受雇於貨車業者，前往混凝土公司戴運水泥給客戶，1趟運費收取600元。因事證明確，稽查人員依法向車輛所有人開出高達80萬元罰單。

高雄市區監理所長劉育麟指出，自用車輛若違法違規從事營業，將依照公路法規定，可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，金額依車種而定，此案只為賺取600元運費，卻收到高達80萬元的罰單，可謂得不償失。

此外，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市區監理所運輸管理科長李作宏對中央社記者表示，依規定從業汽車貨運業需使用營業車輛或申辦汽車貨運業，不得用自用車載送貨物收取運費。有些業者可能是貪圖方便，未向監理單位申辦，一旦被抓到，將面臨高額罰鍰。

李作宏指出，合法申辦管道暢通，也不困難，呼籲業者合法營業；監理所為遏止民眾或業者利用自用車輛非法營業，仍將持續針對轄區內白牌車輛經常出沒或民眾檢舉熱點，不定期排班加強稽查。（編輯：戴光育）1110314