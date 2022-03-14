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男子涉酒駕拒繳6萬罰鍰 避查封土地分期繳

2022/3/14 16:40
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（中央社記者沈佩瑤新北14日電）蘇姓男子騎機車撞傷人，警方發現他酒測值超標，蘇男辯稱回家才喝酒，不服挨罰新台幣6萬7500元，拒繳。行政執行署新北分署近日查封他名下6筆持分土地，蘇男趕緊辦分期繳納。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

家住林口區的48歲蘇姓男子在民國110年5月16日中午11時14分騎乘機車致人受傷，警方11時40分到場經實施酒測發現超標，蘇男挨罰新台幣6萬7500元，並移送法辦。

新北分署4日前往查封蘇男名下6筆持分土地，當天下午蘇男在老闆娘陪同下現身新北分署，他向書記官表示事發時是和鄰居的機車輕微擦撞，當場已同意賠償修車費用，自認沒問題才回家喝酒。

蘇男說，沒想到對方報警，警察上門聞到酒味就認定他酒駕，因此他不服，但已來不及申訴，沒有證據能證明清白；他擔任貨車司機，根本不可能酒駕，這個事件害他不好找工作，很冤枉，且跑車送貨是按件計酬，收入不穩定。

新北分署表示，書記官審酌蘇男經濟狀況，同意他辦理分期繳納罰鍰，第1期是由陪同的老闆娘掏腰包代墊。（編輯：方沛清）1110314

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