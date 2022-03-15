中科院工程師因香港身分遭資遣 提告勝訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北15日電）姚姓男子在國家中山科學研究院擔任工程師1年，院方以有香港居民身分等理由資遣，姚男興訟確認僱傭關係存在。二審認定姚男為台灣國民且沒有不勝任情況，判姚男勝訴。可上訴。

姚姓男子提告主張，從民國108年9月間在國家中山科學研究院擔任電子系統研究所工程師，月薪新台幣5萬8000元，但中科院在109年9月間依勞動基準法規定，以他是香港地區人士，對於所擔任工作不能勝任為由資遣，但他已喪失香港永久性居民身分，並非香港地區人士。

姚男表示，任職期間平時考核結果均為良好，況且中科院錄用前，已告知有香港背景，卻在工作逾1年後才以此為理由解僱，違反誠信原則及禁反言原則，他提告請求確認僱傭關係存在。

一審桃園地方法院認定，姚男在學識、品行、能力、身心狀況，並無不能勝任工作情事，且同時為台灣國民，持有國民身分證，在台設有戶籍及已服兵役完畢，已非港澳條例所稱的香港居民，中科院的資遣難謂合法，判決姚男勝訴，雙方僱傭關係存在。

案經上訴，二審台灣高等法院日前駁回上訴，仍判姚男勝訴，全案可上訴。（編輯：方沛清）1110315