台南老字號紡織廠大火致空污 環保局開單

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）位於台南市山上區的知名紡織大廠宏遠興業今天上午發生火警，雖未造成傷亡，但冒出大量濃煙，台南市環保局監測空氣品質發現產生明顯粒狀物造成空氣污染，依法開罰。

台南市政府消防局在上午10時38分獲報，指稱在山上區的宏遠興業公司廠房起火，隨即調派人員車輛前往灌救，首批抵達的消防人員發現有濃煙竄出，向勤務中心通報增派支援，因存放布料的倉庫區起火，導致延燒迅速，濃煙冒出，清查後發現沒有人員受困受傷。

經消防人員持續出水灌救，火勢於中午12時左右逐步將火勢控制，至下午3時左右，現場已在進行殘火處理，起火原因及財物損失則有待進一步釐清。

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台南市環保局下午發布新聞稿指出，宏遠興業大火，起火點初判為廠胚布倉庫，環保局獲知訊息後，隨即派員前往現場應變與監測空氣品質，現場濃煙密布、產生明顯粒狀物造成空氣污染，下午2時左右，現場火勢已控制住，空氣污染情況漸改善，環保局仍持續監測空品。

台南市環保局指出，將依違反空污法第32條規定告發，處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，確切金額還有待進一步計算。（編輯：黃世雅）1110315