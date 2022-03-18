屏東前枋寮鄉長盧文信捲工程弊案 遭收押禁見

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東枋寮前鄉長盧文信因涉工程弊案，昨天遭檢調搜索約談，漏夜偵訊後，認為盧文信涉貪重大，今天向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，獲悉枋寮鄉前鄉長盧文信等人辦理鄉內相關工程業務有涉貪不法情事，17日上午持搜索票前往盧文信等人居住所共7處執行搜索，帶回相關證物，並傳喚8人到場釐清案情。

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屏檢指出，漏夜偵訊後，認盧文信涉嫌違反貪污治罪條例第4條第1項第3款，經辦公用工程收取回扣等罪嫌重大，且所犯為5年以上重罪，另有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押必要，18日凌晨向屏東地方法院聲請羈押禁見，下午裁准。

屏東枋寮鄉3月10日現任鄉長陳亞麟因涉工程弊案，11日以新台幣150萬元交保；14日枋寮鄉殯葬管理所的2名臨時員也因涉貪瀆案件，遭到羈押禁見；枋寮前鄉長盧文信也因捲入工程弊案，今天遭到法院裁定羈押禁見。（編輯：郭諭儒）1110318