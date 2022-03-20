包商不滿被罰嗆女議員「鬥到底」 涉恐嚇罪法辦

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彰化縣議員賴清美（圖）揭發布袋蓮清除包商便宜行事，包商疑不滿被罰，竟傳訊息給賴清美「我跟妳，一定要鬥到底」，讓賴清美心生恐懼，隨身帶辣椒水防身。（賴清美提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年3月20日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣議員賴清美揭發布袋蓮清除包商便宜行事，包商疑不滿被罰，竟傳訊息給賴清美「我跟妳，一定要鬥到底」，賴清美心生恐懼出門隨身帶辣椒水防身，包商被依恐嚇罪嫌法辦。

民意代表監督公共事務竟遭包商恐嚇！賴清美近日在臉書（Facebook）透露「從今天起出家門，還要左顧右盼，先看看有沒有陌生人出沒，心生恐懼，但要相信警方能力」；接著她昨天又表示，台灣是有法治的國家，她相信人民保母，可以給她們無懼的生活；而她今晨仍感嘆說，還是要左顧右盼一下，再出門。

賴清美今天接受中央社記者電訪表示，和美鎮月眉排水去年出現大量不明包裝物，經打撈才知道是布袋蓮，彰化縣政府水利資源處追查發現是清除布袋蓮包商「打包隨水漂流」，後來包商遭罰款，因此這名包商「之前已打電話給我」，不過無法電話錄音，她不理會。

賴清美說，想不到這名包商近日又傳語音訊息表明「我們準備到法院公審，廢棄物的移除」、「妳今天是一個議員，我是一個承包商，妳的所作所為，妳問心就知道」、「我跟妳，一定要鬥到底，決不放棄」。

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賴清美表示，她不認識這名包商，民代接受居民陳情去監督，天經地義，包商被環保局開罰新台幣3萬元，應該循正常管道申訴，不是恐嚇民意代表，如果連縣議員都會被恐嚇，以後誰還敢監督，她對事不對人，此事令她最近清晨出門很害怕，隨身帶辣椒水防身。

彰化縣警察局和美分局獲知並受理賴清美報案，立即通知涉案鐘姓男包商到案說明，包商主張他沒有恐嚇犯意，但賴清美認為這些言論讓她心生恐懼，和美分局今天表示，訊問後全案依涉犯恐嚇罪嫌昨天函送彰化地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1110320