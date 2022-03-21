遭檢調搜索 律師張靜喊冤遭「查水錶」

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台東地檢署指揮台東縣警局21日上午持搜索票前往律師張靜住處和事務所，帶回電腦、錄影監視器等；張靜接獲消息匆匆趕回表示，這是典型的「查水錶」、政治追殺。中央社記者盧太城攝 111年3月21日

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（中央社記者李先鳳台東縣21日電）台東地檢署指揮台東縣警局，今天上午持搜索票大陣仗搜索律師張靜住處和事務所，帶回電腦、錄影監視器等；張靜喊冤遭「查水錶」、政治追殺。

今天上午10多名台東縣警局員警，持搜索票進入張靜的住家和事務所搜索，張靜接獲消息匆匆趕回，在門口簡短回應中央社記者說，這是典型的「查水錶」、政治追殺。

台東地檢署表示，目前案件偵辦中偵查不公開，一切秉公處理。

張靜是資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師；他在司改國是會議期間身兼委員，投書指控「法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間」，引發司法官強烈不滿而聲名大噪。（編輯：陳仁華）1110321