前棒球國手陰經龍涉殺女友 檢方聲押獲准

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍，不滿交往中的台電協力廠商員工張女提分手，昨天在嘉義配電中心涉嫌持刀刺死張女，檢方今天向嘉義地方法院聲請羈押獲准，無禁見。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔告訴中央社記者，陰經龍坦承犯行，犯罪嫌疑重大，法官審酌陰男在工作場所殺害張女，嚴重侵害張女身體法益和公眾治安，犯罪情節重大，為避免逃亡，裁定羈押，但無禁止接見通信必要。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嫌疑人陰經龍昨晚被警方依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方昨天深夜複訊後，認為陰男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

台電嘉義區營業處表示，陰經龍曾經是棒球國手，也曾是台灣電力棒球隊的成員。據台灣棒球維基館資料，陰男在少棒時期，投、打方面表現都很突出，曾赴美參加威廉波特少棒錦標賽，順利奪下世界冠軍，後來也入選國家青棒代表隊，當兵退伍後加入台電棒球隊，便一直在台電服務，至今已30餘年。

台電嘉義區營業處指出，陰經龍在台電嘉義配電中心負責材料管理，張女為台電合作的協力廠商員工，長期在配電中心辦公，2人在配電中心不同辦公大樓上班。

警方表示，現年56歲陰經龍昨天上午藉著送文件理由，前往51歲張女上班的材料課，2人因細故爭執，陰男突然從身上拿出長約15公分水果刀，剌向張女胸口等部位5刀，張女倒臥血泊中，送醫不治，陰男隨後遭趕到現場的員警逮捕。

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檢警指出，陰男、張女均已離婚，交往多年，陰男近來就醫被檢查出罹癌，治療期間，張女也都從旁照料，不過，張女受不了陰男近來的奇怪行為，而提出分手，陰男認為對張女很好，一直不肯放手。

檢警表示，陰男疑因張女還與前夫藕斷絲連，加上罹癌心情低落，陰男昨天上午在台電嘉義配電中心找張女談判時，涉嫌持刀刺向張女，張女身中數刀，送醫不治。（編輯：謝雅竹）1110323