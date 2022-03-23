律師張靜涉偷拍影片 被害人恐不止1人

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台東地檢署偵辦律師張靜涉嫌裝設隱藏式監視器偷拍案，22日聲押張靜因拘提程序有疑義遭釋回；台東地檢署主任檢察官謝長夏（圖）23日召開記者會表示，被查扣的影片發現有被害人全裸入鏡，已針對法院駁回對張靜的聲押提出抗告，並加快檢視影片，近日起訴。中央社記者盧太城台東攝 111年3月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東地檢署偵辦名律師張靜涉嫌裝設隱藏式監視器偷拍案，昨天聲押張靜因拘提程序有疑義遭釋回，台東地檢署今日提出抗告，被查扣的影片發現有被害人全裸入鏡。

台東地檢署21日指揮台東縣警察局刑警大隊搜索張靜律師事務所和租給女友開綠絲美容美體沙龍的店，並帶回電腦和監視錄影器，同時拘提張靜到案，昨日以有串證之虞聲押張靜，不過因程序有疑義遭法院駁回。

張靜昨日獲釋回後，告訴媒體，檢察官指控他涉嫌偷拍女友店裡的顧客。但他並沒有偷拍，裝設監視器錄影是為了自保和防盜

台東地檢署今天首度召開記者會，說明案情。主任檢察官謝長夏說，地檢署在偵辦另一起案件時，發現張姓被告和黃姓女友人共同經營的美體沙龍店，涉嫌裝設隱藏式監視器，來店消費的顧客進入店內後所有舉止均予錄音及錄影，甚至有顧客全裸入鏡。

謝長夏說，檢方於去年11月18日就將張姓和黃姓被告依違反加重妨害秘密罪、意圖營利妨害秘密罪及違反個人資料保護法簽分「偵」字案偵辦。

謝長夏說，偵辦中發現張姓被告有將偷拍被害人的影像電磁紀錄留存美體沙龍店監視器主機，並有可能轉存部分檔案至張姓被告的律師事務所電腦，於是向法院聲請搜索票於昨日執行搜索。

謝長夏表示，查扣的電腦經解析後確實存有被害人遭偷拍的影像，被害人不止1人，地檢署今天已針對法院駁回對張靜的聲押提出抗告，並加快檢視影片，近日起訴。（編輯：黃世雅）1110323