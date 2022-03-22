律師張靜涉妨害秘密違反個資遭聲押 法院審理中

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知名律師張靜（中，白襯衫者）因涉嫌妨害秘密和違反個資，22日凌晨遭台東地檢署向法院聲押。中央社記者盧太城台東攝 111年3月22日

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）知名律師張靜因涉嫌妨害秘密和違反個資，今天凌晨遭台東地檢署向法院聲押；台灣陪審團協會今早將舉辦記者會聲援。

昨天上午台東地檢署檢察官親自帶隊前往張靜位於台東的律師事務所和住家搜索，台東縣警察局刑警大隊幹員幾乎全數動員，將有關的電腦和監視錄影器帶回。

台東地檢署接獲檢舉，有照片曝光張靜涉嫌妨害秘密，檢方不敢掉以輕心，經過長時間分析比對，並且和被害人聯繫，確定犯罪嫌疑重大，於昨天大陣仗展開搜索，並且開出約談通知，等張靜本人親自到現場時才展開搜索。

張靜抵達律師事務所時向中央社記者說，他不知道是因為何事被搜索和約談，「應該是遭查水錶」。張靜的辦公室人員出示台東地檢署的約談通知書寫著妨害秘密和違反個資。

檢警搜索動作直到昨天傍晚才結束，並將張靜帶回台東縣警察局約談，晚間移送台東地檢署複訊，地檢署今天凌晨2時許依妨害秘密罪和違反個人資料保護法，有串證和逃亡之虞向台東地方法院聲押，目前尚在召開聲押庭。

由於張靜是媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師，他認為自己遭「查水錶」、政治追殺。

不過台東地檢署主任檢察官謝長夏昨晚接受中央社記者電話訪問強調，檢警是依妨害秘密罪低調進行搜索，與張靜所謂的蔡總統論文案完全沒有關係，「就是一般刑案而已」，基於偵查不公開，無法透露案情，一切秉公處理。

台灣陪審團協會今早10時將在立法院中興大樓102會議室召開「律師事務所被搜索！執業律師權益遭侵犯！」記者會。

張靜訴訟專長是偵辦案件的「程序正義」，2017年獲邀參加司法改革國是會議委員，不滿司法院研擬人民參審制度，忽視他提出的陪審制度意見退出司改國是會議總結會議，近幾年移居台東。（編輯：陳仁華）1110322