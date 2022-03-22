律師張靜無保釋回 法院：拘提程序有疑義

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東檢警指控知名律師張靜涉偷拍，向法院聲押遭無保釋回，引發警檢錯愕。台東地方法院表示，釋回原因是拘提程序的合法性有疑義，並非有無拘禁的必要性。

台東地檢署掌握張靜在按摩髮廊裝設監視器，未經前往按摩的客人同意，錄下影片，涉嫌偷拍，昨天發動搜索、傳喚和拘提張靜，今天凌晨向法院聲押。

張靜在法院開聲押庭時拒絕交保，且聲請提審，主張無罪，且拘提程序違法，要求法院立即釋放。

張靜說，傳票無載明檢察官是以何身分傳喚他，也未經以「被告」身分傳喚他，就認定他無正當理由不到，於是發拘票拘提；因此核發的拘票有疑義，後續的拘提合法性也跟著有疑義。

法院認為拘提合法性是有疑義，今天中午裁定釋回，引起檢警錯愕。

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台東地方法院發布新聞稿說明，依提審法第1條的立法意旨可知，提審是法院即時審查其逮捕、拘禁「程序」的合法性，非在認定被逮捕、拘禁人有無被逮捕、拘禁之本案實體原因及有無被逮捕、拘禁的必要性。

因本件傳票並未載明「檢察官是以何身份傳喚被告」。又刑事訴訟法第75條的拘提，是以「被告」合法傳喚為前提，檢察官未以「被告」身份傳喚，尚難認本案拘票核發符合法定程序。因本件拘提合法性既有疑義，故張靜的聲請為有理由，應予釋放。既然拘提合法性既有疑義，檢察官聲請羈押也就應予駁回。（編輯：郭諭儒）1110322