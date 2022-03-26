感情糾紛持刀砍人衝突 新北警逮2犯嫌

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新北市新莊區某棒球打擊場前26日清晨發生疑因感情糾紛持刀砍人事件，警方在2小時後逮捕主嫌李姓男子及共犯林嫌，將追查其他共犯釐清案情。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市新莊區某棒球打擊場前，今天清晨發生疑因感情糾紛持刀砍人事件；員警到場協助2名被害人送醫，並在2小時後，逮捕主嫌李姓男子及共犯林嫌，將追查其他共犯釐清案情。

新北市府消防局表示，清晨5時44分接獲報案，新莊區中正路某棒球打擊場前，有多人打群架造成2人受傷，救護人員到場將傷者送醫。

消防局說，其中1名男子額頭及後腦擦挫傷、左大腿撕裂傷；另外1名男性臉部切割傷、左手上臂切割傷，2人都意識清醒，被送往板橋區亞東紀念醫院治療。

警方表示，獲報立即到達現場，行凶者已經逃離現場；初步調查，27歲李姓男子疑因與前女友感情問題，與被害人相約談判後發生口角衝突，憤而持刀械行凶後駕車逃離現場。

警方說，依線索於上午7時許在新莊區中環路、幸福路口橋下停車場，逮捕涉嫌砍傷人的李姓主嫌及林姓共犯，並透過監視器畫面，持續追查其他在場的共犯。（編輯：方沛清）1110326

新北市新莊區某棒球打擊場前26日清晨發生疑因感情糾紛持刀砍人事件，警方獲報立即到場，協助2名被害人送醫，並循線追查，逮捕主嫌李姓男子及共犯林嫌。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日