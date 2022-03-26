更多編輯台推薦新聞：
Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

感情糾紛持刀砍人衝突 新北警逮2犯嫌

2022/3/26 10:14（3/26 11:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市新莊區某棒球打擊場前26日清晨發生疑因感情糾紛持刀砍人事件，警方在2小時後逮捕主嫌李姓男子及共犯林嫌，將追查其他共犯釐清案情。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
新北市新莊區某棒球打擊場前26日清晨發生疑因感情糾紛持刀砍人事件，警方在2小時後逮捕主嫌李姓男子及共犯林嫌，將追查其他共犯釐清案情。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市新莊區某棒球打擊場前，今天清晨發生疑因感情糾紛持刀砍人事件；員警到場協助2名被害人送醫，並在2小時後，逮捕主嫌李姓男子及共犯林嫌，將追查其他共犯釐清案情。

新北市府消防局表示，清晨5時44分接獲報案，新莊區中正路某棒球打擊場前，有多人打群架造成2人受傷，救護人員到場將傷者送醫。

消防局說，其中1名男子額頭及後腦擦挫傷、左大腿撕裂傷；另外1名男性臉部切割傷、左手上臂切割傷，2人都意識清醒，被送往板橋區亞東紀念醫院治療。

警方表示，獲報立即到達現場，行凶者已經逃離現場；初步調查，27歲李姓男子疑因與前女友感情問題，與被害人相約談判後發生口角衝突，憤而持刀械行凶後駕車逃離現場。

警方說，依線索於上午7時許在新莊區中環路、幸福路口橋下停車場，逮捕涉嫌砍傷人的李姓主嫌及林姓共犯，並透過監視器畫面，持續追查其他在場的共犯。（編輯：方沛清）1110326

新北市新莊區某棒球打擊場前26日清晨發生疑因感情糾紛持刀砍人事件，警方獲報立即到場，協助2名被害人送醫，並循線追查，逮捕主嫌李姓男子及共犯林嫌。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
新北市新莊區某棒球打擊場前26日清晨發生疑因感情糾紛持刀砍人事件，警方獲報立即到場，協助2名被害人送醫，並循線追查，逮捕主嫌李姓男子及共犯林嫌。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
新北市新莊區某棒球打擊場前26日清晨有多人打群架，造成2人受傷，救護人員到場後立即將傷者送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
新北市新莊區某棒球打擊場前26日清晨有多人打群架，造成2人受傷，救護人員到場後立即將傷者送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族