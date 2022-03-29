死囚聲請解釋連身條款 最高法院開法官會議討論

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（中央社記者蕭博文台北29日電）死囚黃春棋等人認為最高法院分案要點中的「連身條款」有違公平法院原則，聲請釋憲。最高法院今天為此召開法官會議討論「連身條款」存廢，最終不予表決，意即維持原狀。

現行最高法院刑事分案實施要點規定，「原審更三審以上再行上訴之案件」、「重大刑事案件發回更審再行上訴案件」應由原承辦股辦理，即俗稱的「連身條款」。

一名不願具名的法官舉例，某被告二審時被判處死刑，案件第1次上訴最高法院，由甲股法官審理，案件發回更審後，無論是第2次、第3次上訴最高法院，均由最高法院甲股法官審理；此外，案件經最高法院第3次發回更審後再行上訴，均由承辦第3次上訴案的承辦股法官受理。

已遭判處死刑定讞的黃春棋、黃麟凱、沈文賓等多名死囚聲請釋憲，認為最高法院分案辦法違反法官迴避原則，有違憲法保障人民訴訟基本權及公平法院原則的疑義。

最高法院今天召開法官會議並發布新聞稿表示，司法院於民國76年間為革新法院行政、提高辦案效率、加強便民服務，就最高法院第2次以上發回更審的民刑事上訴案件，分由最後發回的原承辦法官辦理一事，函詢最高法院可否進行試辦，及有無窒礙難行之處。

新聞稿指出，後來司法院依76年度所屬院、會首長會議決議結論，認為最高法院就第2次以上發回更審的民刑事上訴案件，分由最後發回原承辦法官辦理，無損於當事人審級利益，原則可行，因此函令最高法院先行試辦，相關分案實施要點歷經多次修正並施行迄今。

此外，針對重大刑事案件發回更審再行上訴案件部分，最高法院指出，是依司法院78年間的要求而辦理，幾經討論後已予以明文化，便於落實並杜絕爭議。

最高法院表示，今天的法官會議就「連身條款」的存廢進行討論，議題包括是否有助於久懸案件的審結確定、有無損害於當事人的審級利益，經充分討論後，多數法官認為應不予表決。（編輯：張銘坤）1110329