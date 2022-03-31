高雄里長恐嚇開車撞罷韓連署站 二審仍判4個月

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄內門瑞山里長謝振城等3人109年涉恐嚇罷韓連署站，揚言要「開車來撞」驅趕，橋頭地院一審依違反公職人員選罷法判謝振城4月徒刑，其姊及同夥3月；高雄高分院今維持原判。

橋頭地方法院一審審酌3人犯罪情節尚非嚴重，依涉犯公職人員選舉罷免法妨害他人為罷免案連署罪判處謝振城4月徒刑；謝振城姊姊3月徒刑；同夥那姓男子3月徒刑，且均褫奪公權1年，得易科罰金。高雄高分院今天上午駁回上訴，維持原判決刑度，可上訴。

橋頭地院一審判決指出，謝振城姊姊民國109年2月12日晚間發現高雄市內門區中正路有罷免前高雄市長韓國瑜連署攤位，隨即聯繫謝振城和那男到場驅趕，但遭罷免攤位工作人員拒絕。

謝振城和姊姊眼見驅趕不成，竟揚言恐嚇「我出三聲，沒有移開我馬上開車來撞」，並以「看你狗屎人，是非不分」等言語公然侮辱在場罷免連署工作人員，甚至指示那男駕駛自小客車逼近連署站不到1公尺距離鳴按喇叭。

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謝振城到案後辯稱，罷免人員沒有在案發地點設立連署站的權利，自己是基於合法、正當目的要求遷移連署站，因此應僅構成恐嚇罪。但法官審理時發現連署站並未影響交通秩序，連署站地點也不是謝振城的土地，據此認定里長等3人行為已構成公職人員選舉罷免法妨害他人罷免連署罪。

合議庭認為，選舉、罷免制度均為民主政治重要基石，但謝振城等人僅因政治立場不同，就以脅迫手段妨害罷韓人士徵求罷免連署權利；考量3人只有出言駕車作勢恐嚇，並無進一步動作，犯罪情節尚非嚴重，判處謝振城4月徒刑，其姊姊和同夥均為3月徒刑。（編輯：陳仁華）1110331