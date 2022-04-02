人倫悲劇 患思覺失調男子疑殺母遭逮送辦

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台中市警方表示，一名女子2日報案連繫不到母親相當擔心，警方前往婦人位於太平區住處，發現婦人倒臥血泊中，並將涉有重嫌且罹患思覺失調症的兒子帶回偵辦，釐清案情（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市今天發生人倫悲劇，警方表示，接獲1名女子報案連繫不到母親相當擔心，警方前往婦人位於太平區住處，發現婦人倒臥血泊中，並將涉有重嫌的罹患思覺失調症兒子帶回偵辦。

警方指出，下午2時多，太平區1處社區管理室向轄區派出所及消防人員通報，社區內住戶有異樣，而1名陳姓女子也向警方表示，今天多次連繫不上自己的母親，由於和母親同住的弟弟（40歲）患有思覺失調症，擔心母親發生意外。

警方據報後隨即出動人員前往這處社區，警消人員並通知鎖匠協助開門，警方說，進到屋內，在客廳發現62歲婦人倒臥血泊，已經明顯死亡。而同住的兒子則反鎖於房間內。

警方表示，員警立即破門而入，發現男子坐在床上並無反抗，現場也起出疑似作案的水果刀，隨即將涉嫌重大的男子帶返派出所，以釐清案情，並依相關證據追查，全案擴大偵辦。（編輯：卞金峰）1110402