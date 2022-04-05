貪警涉侵占報案遺失皮夾 二審考量和解判緩刑

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（中央社記者劉世怡台北5日電）新北市柯姓警員值班遇民眾撿到皮夾（內有證件及現金3000元）前來報案，涉嫌將皮夾放入褲袋侵占，一審判刑2年半。二審考量他已與被害人和解等，改判2年，緩刑4年。可上訴。

判決指出，柯男任職於新北市警察局中和分局警備隊，於民國108年9月18日清晨2時許值班時，遇到徐姓民眾來報案，並指稱是在某娃娃機台店拾獲1個皮夾（內有新台幣3000元、身分證、健保卡、信用卡、駕照及行照、金融卡）。

判決指出，柯男未依警政署所頒布「受理民眾交存拾得遺失物作業程序」處理本件相關作業手續，沒去登載工作紀錄簿，也未詢問徐姓民眾的個資及聯絡方式，就以「有地址比較好找」等語，請徐姓民眾離開，卻將皮夾放入自己褲袋侵占。

判決指出，蔡姓失主發現皮夾遺失，報警處理，經警方調閱監視器察覺有異，並約詢徐姓民眾後，全案曝光。

一審依侵占非公用財物罪，判柯男2年6月徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前宣判。

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二審指出，依遺失物作業程序規定，應製作一式四聯登載拾得人姓名、住址、電話、拾得日期、地點、品名、數量及特徵等內容的拾得物收據，第1聯交付拾得人執憑，再填具陳報單並附上第2聯至第4聯及拾得物，一併陳報分局處理，但柯男未依此規定辦理。

二審表示，柯男所為雖有違法，但情節還算輕微，審酌他當時任職警員，因一時貪念，利用職務之便，侵占皮夾，破壞人民對於公務員廉潔的信賴，在犯罪後已與被害人達成和解，且侵占財物金額非鉅大，判刑2年，緩刑4年，須完成法治教育課程24小時，使他有機會改過遷善，知所警惕並深刻瞭解執法人員守法的重要性。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1110405