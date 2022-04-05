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貨車司機行車糾紛遭嗆聲毆打 中市警逮人送辦

2022/4/5 18:30
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市林姓貨車司機昨天因行車糾紛，遭對方車上乘客毆打，對方還嗆是「冬瓜標」的人，警方接獲報案後，今天將動手打人的徐姓男子追緝到案，依傷害及妨害自由罪嫌送辦。

林姓貨車司機在臉書（Facebook）社團貼文指稱，4日下午1時20分許，行經潭子區中山路二段與圓通南路口時，因為要迴轉卻因路旁違停車輛阻礙而無法順利迴轉，因而向違停車輛按鳴喇叭。

林姓司機表示，結果違停車輛衝出一名男子，徒手破壞貨車右前照後鏡，並繞到駕駛座朝著他的頭頸部揮拳，還對他嗆聲是「冬瓜標」那邊的人。

警方據報到場時，雙方已無衝突，由於貨車司機向警方表示，還要趕時間送貨，於是在驗傷後於昨日晚間至潭子所報案。

警方指出，全案經調閱相關監視器，通知當事人雙方至潭子所到案說明及全力偵辦釐清後，發現33歲徐男涉有重嫌，並於今天上午11時30分許循線將徐男追緝到案說明。

警方表示，徐男供稱並未向林姓貨車司機強調是「冬瓜標」（鎮瀾宮董事長顏清標）的人，而顏清標的親近人士也指稱不認識徐男，全案於訊後依傷害、妨害自由等罪嫌將徐男送辦。（編輯：陳仁華）1110405

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