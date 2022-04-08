遠航被控占用機庫 北院判賠違約金逾8000萬元

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（中央社記者林長順台北8日電）民航局台北國際航空站於109年1月間與遠東航空簽立機庫使用合約，遠航未依約搬遷，台北航空站求償違約金。台北地方法院今天判決遠航須支付8368萬元違約金等。全案可上訴。

台北航空站主張，航空站與遠航於民國109年1月31日簽立機庫使用合約，約定使用期間至同年3月31日止，遠航按月支付使用費，合約終止日翌日須歸還土地，若未依約搬遷，逾期需支付違約金等。

台北航空站表示，遠航在合約期滿未歸還部分土地，航空站求償109年4月1日至110年12月15日止違約金新台幣8368萬餘元，以及110年12月16日至返還土地日止按每日給付14萬餘元。

遠航表示，台北航空站土地已交由遠航停放飛機等約60餘年，土地攸關公司的正常營運，民航局於108年間涉違法廢止民用航空運輸許可等，仍要求遠航返還土地、給付違約金，屬於權利濫用。

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遠航指出，民航局涉違法廢止遠航民用航空運輸許可及航權，嚴重侵害公司營運發展，台北航空站仍請求每日高達14萬餘元違約金，顯屬過高；遠航因民航局的違法處分，已受到20多億元損失，民航局須負賠償責任，兩者可抵銷。

台北地方法院審理後，認為遠航向民航局提出國家賠償訴訟請求損害賠償，與此件無關，台北航空站求償有理由，判決遠航應給付台北航空站違約金8368萬餘元，以及110年12月16日至返還土地日止按日給付14萬餘元。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110408